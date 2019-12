Enna: la ripresa dell’erogazione idrica rinviata di un giorno

Riportiamo qui di seguito nota stampa inviata da AcquaEnna.

“A seguito dell’aggiornamento sull’andamento dei lavori di riparazione dell’acquedotto Ancipa attualmente ancora in corso a causa della complessità dell’intervento, da parte della Società Siciliacque, giusta nota prot. n. 12196/19 del 19/12/2019, ACQUAENNA SCPA comunica il programma di ripresa dell’erogazione idrica, come di seguito specificato, anche in considerazione delle necessità di accumulo dei serbatoi afferenti ai sistemi idrici distributivi di ciascun Comune:

per i Comuni di Agira e Gagliano Castelferrato dalle ore 10.00 del 20/12/2019;

per il Comune di Enna: dalle ore 16.00 del 20/12/2019;

per i Comuni di Aidone, Calascibetta, Piazza Armerina e Valguarnera: dalle ore 20.00 del 20/12/2019.

Si precisa che l’interruzione idrica è stata determinata da una rottura verificatasi lungo la condotta dell’acquedotto “Ancipa” non di competenza di questa Società”.