Enna: la Polizia incontra i bambini ricoverati in Pediatria

Nella giornata di ieri, in occasione delle prossime festività natalizie, Agenti della Polizia di Stato di Enna hanno incontrato i bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Umberto I” di Enna.

Il Dirigente e personale della Sezione Polizia Stradale di Enna sono stati accolti all’interno del Reparto di Pediatria ove, oltre a fare la conoscenza dei piccoli degenti, sono stati distribuiti gadget (zainetti, cappellini, portachiavi).

Si tratta di una particolare iniziativa per far sentire la vicinanza della Polizia di Stato e condividere un sorriso con i piccoli pazienti e le loro famiglie, offrendo un momento di svago in questo particolare periodo.

La visita, emozionante, ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’A.S.P. di Enna, del Direttore Sanitario, del Primario del Reparto Pediatrico e del personale medico e infermieristico, per fare sentire la Polizia vicina anche nei confronti di coloro che attraversano un particolare momento, nell’ottica di rafforzare i basilari valori di umanità e solidarietà.