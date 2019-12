Enna: inaugurato il plesso scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara

Inaugurato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, degli assessori Contino, Ferrari e Colianni, e della dirigente scolastica Maria Concetta Messina, il plesso della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo S. Chiara nello storico ex Collegio dei Gesuiti di Via Roma, annesso all’attuale sede del Liceo Classico Napoleone Colajanni, chiuso da oltre quindici anni e ristrutturati con circa 240.000 euro provenienti dal bilancio comunale e ottenuti grazie all’allentamento del Patto di stabilità determinato dall’allora Governo Renzi.

“L’intervento, che ha riguardato questa storica sede – ha detto il Sindaco Dipietro – segue altri importanti lavori di ristrutturazione che hanno riguardato altri istituti scolastici cittadini e sono il segno più tangibile dell’importanza che il mondo della scuola ha per la mia amministrazione”.

Dal conto suo l’Assessore al patrimonio storico-monumentale, Giovanni Contino, ha sottolineato l’importanza dell’intervento che “non solo ha restituito dopo quindici anni un importante plesso scolastico alla fruizione pubblica, ma ha consentito, grazie ad una puntuale progettazione, il recupero di un immobile estremamente importante dal punto di vista storico e culturale quale è l’ex Collegio dei Gesuiti”.