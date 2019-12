Enna: finanziati oltre 200mila euro a tre istituti scolastici per il progetto “Scuola Amica – Cantieri del sapere”

Approvato dal Miur e dalla Regione Sicilia un finanziamento di 237.214 mila euro per tre scuole dell’ennese. Da gennaio a marzo partiranno 17 laboratori che coinvolgeranno più di 400 studenti.

I Fondi Sociali Europei, ottenuti grazie all’accordo di rete tra la direzione didattica I° Circolo Vaccalluzzo di Leonforte, diretto da Anna Marmo, e gli istituti comprensivi di Enna, De Amicis e Neglia-Savarese, presieduti rispettivamente da Filippo Gervasi e Marinella Adamo, consentiranno ai tre istituti di proporre tante interessanti attività laboratoriali agli alunni dai 6 ai 13 anni, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa già proposta.

Il progetto “Scuola amica – Cantieri del sapere”, presentato dalle tre scuole, fa capo al macro programma dell’Avviso 6/2018 PO FSE Sicilia “Leggo al quadrato”, giunto alla sua quarta edizione, attraverso cui si struttura il Piano d’Azione Obiettivi di Servizio-Regione Sicilia, Settore Istruzione, il quale dispone interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica, contrastare la dispersione scolastica, innalzare le competenze, sostenere l’apprendimento degli studenti, nonché la possibilità di adeguamento infrastrutturale delle istituzioni scolastiche.

Dunque, da gennaio a marzo, tante attività laboratoriali che coinvolgeranno appunto centinaia di studenti, i quali non saranno passivi fruitori di un sapere preconfezionato, ma protagonisti di un’azione didattica performante e su misura.

Il progetto, per scendere nello specifico, prevede la possibilità di: svolgere attività didattiche extracurriculari volte a promuovere il potenziamento dell’apprendimento dell’italiano e della matematica, delle lingue straniere, dell’educazione motoria e dello sport, della cittadinanza attiva, delle arti creative, del teatro e della musica strumentale, per garantire una completa formazione civica e culturale degli studenti.

Sarà possibile inoltre acquistare arredi scolastici, attrezzature informatiche e laboratoriali, per migliorare la qualità dei servizi e sostenere un’istruzione innovativa.

Angela Montalto