Enna: nuova interruzione idrica

Nuova sospensione idrica nei comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Piazza Armerina e Valguarnera a causa di un’improvvisa rottura dell’Acquedotto Ancipa basso.

A comunicarlo AcquaEnna e la Società Siciliacque.

L’interruzione è già partita dalle ore 16 di oggi, mercoledì 18 Dicembre.

La riparazione risulta essere in corso e, presumibilmente, l’esercizio dell’acquedotto riprenderà da domani, giovedì 19 Dicembre.

In considerazione delle necessità di accumulo dei serbatoi afferenti ai sistemi idrici distributivi di ciascun Comune, l’erogazione riprenderà secondo questo calendario, secondo quanto comunicato da AcquaEnna: per i Comuni di Agira e Gagliano Castelferrato dalle ore 10 del 19 Dicembre; per i Comuni di Calascibetta ed Enna dalle ore 18 del 19 Dicembre; per i Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera dalle ore 8 del 20 Dicembre.

Eventuali imprevisti saranno comunicati da AcquaEnna.