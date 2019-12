Enna: i giovani del Progetto 360 incontrano gli anziani del Don Leo Vetri

Venerdì 20 Dicembre alle ore 17 oltre ottanta giovani del progetto 360 e i soci del centro anziani Don Leo Vetri saranno impegnati in un pomeriggio dedicato alla convivialità e allo scambio tra generazioni, occasione anche per lo scambio degli auguri del Natale tra momenti ludici e di convivialità.

L’attività si inserisce all’interno dell’ambito della solidarietà, in continuità con il percorso avviato dalla guida spirituale del 360 don Giuseppe Rugolo che ha fin da subito sensibilizzato le nuove generazioni all’ascolto e al dialogo con quelle passate.

Per l’attuale coordinatore del progetto 360 Marco Greco “è molto importante mantenere sempre vivo un contatto intergenerazionale; noi giovani abbiamo molto da imparare ed è sempre un gran piacere passare del tempo con chi ha tanto da insegnarci”.

Questo sarà l’ultimo appuntamento dell’anno solare prima del grande e consueto evento del 31 Gennaio, dove il 360 festeggerà con la città il suo sesto compleanno.