20 anni Università Kore, Codacons: “Una realtà che ha saputo valorizzare il cuore della Sicilia”

«L’Università Kore di Enna rappresenta una delle esperienze più riuscite del sistema accademico meridionale e italiano, capace di trasformare una scommessa territoriale in un centro di eccellenza formativa e scientifica». È quanto dichiara il segretario nazionale del CODACONS, Francesco Tanasi, in occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell’Ateneo ennese, avvenuta nel 2005.

«Nel cuore della Sicilia – prosegue Tanasi – è nata un’università che ha saputo creare opportunità concrete per migliaia di giovani, contrastare la fuga dei cervelli e contribuire in modo significativo allo sviluppo culturale, economico e sociale dell’intero entroterra siciliano. La Kore ha riempito un vuoto storico di oltre due secoli, diventando un riferimento per la formazione e l’innovazione».

Il CODACONS evidenzia il ruolo determinante della Kore nel promuovere l’accesso allo studio universitario, nella valorizzazione del capitale umano e nella costruzione di un dialogo virtuoso tra istituzioni, territorio e mondo del lavoro.

«In un contesto nazionale segnato da forti divari territoriali – sottolinea ancora Tanasi – l’esperienza della Kore dimostra come sia possibile costruire eccellenza anche lontano dai grandi centri urbani, investendo nella qualità didattica, nella ricerca, nell’internazionalizzazione e nella vicinanza concreta agli studenti».

Il CODACONS rivolge dunque un sentito augurio all’Università Kore per il traguardo raggiunto e auspica che l’Ateneo prosegua con determinazione nel suo percorso di crescita, mantenendo alta l’attenzione sui valori della trasparenza, del merito, della partecipazione e della centralità dello studente.