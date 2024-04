17 nuovi assistenti di studio odontoiatrico in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

Ieri, presso la sede istituzionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Enna, si sono svolti gli esami finali del corso per il conseguimento dell’attestato ASO, assistente studio odontoiatrico.

Il corso, della durata di 700 ore (300 di teoria e 400di pratica) è stato organizzato dall’OMCEO di Enna con la direzione del dottore Carmelo Antonino Cassarà, Presidente CAO – Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Enna.

La figura, inquadrata nel profilo dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO), è stata istituita con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 2018.

“La qualifica Aso – spiega Carmelo Cassarà, presidente Cao – è un’importante opportunità per chi vuole entrare nel mondo del lavoro come assistente alla professione dell’odontoiatra. L’Ordine ha infatti collaborato attivamente alla realizzazione di questi corsi, fornendo docenti qualificati per formare allievi in modo adeguato e professionale”.

La commissione che ha esaminato i 17 partecipanti al corso era così composta: presidente, individuato dall’Assessorato alla Salute Ignazio Martines; componente designato dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale Daniela Costamante; odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Enna Palmira Guagliardo, e il direttore del corso, Antonio Carmelo Cassarà, presidente dell’albo odontoiatri della provincia di Enna.

“Ai nuovi assistenti di studio odontoiatrico, che oggi hanno acquisito il titolo – ha dichiarato Carmelo Cassarà – un augurio per un futuro pieno di soddisfazioni da parte del direttore del corso e dalla commissione tutta”.