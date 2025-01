120 milioni per impianti sportivi, Vicari: “Un’opportunità per i Comuni ennesi”

PUBBLICITÀ

Bando da 120 milioni per potenziare gli impianti sportivi nei Comuni finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027. Gli enti locali potranno concorrere all’assegnazione di finanziamenti per realizzare nuovi impianti sportivi oppure rigenerare, completare o adeguare strutture già esistenti, anche ai fini della loro omologazione. L’obiettivo è migliorare, anche sul piano qualitativo, la disponibilità di spazi per la pratica dello sport e in generale, la vivibilità e l’interazione sociale. A comunicarlo l’Ing. Paolo Vicari, nella qualità di responsabile provinciale della S.C.A.I.S. (Società Consulenza e Assistenza per l’impiantistica Sportiva), Società benemerita del C.O.N.I..

Le domande dovranno essere trasmesse dal 13 marzo al 30 aprile 2025 con inoltro tramite applicativo informatico messo a disposizione del Dipartimento Turismo della Regione Sicilia.

“Tra i requisiti tecnici per essere ammesso al finanziamento, è necessario che i progetti dovranno avere muniti di parere tecnico sportivo rilasciato dal C.O.N.I. – dice l’Ing. Vicari – i Comuni della nostra provincia avranno la possibilità di realizzare nuove strutture sportive, o di rigenerare o completare quelli già esistenti”.