“100 anni da ennese”, l’Archivio di Stato racconta il centenario della Provincia

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In occasione dell’avvicinarsi del centenario della Provincia di Enna, l’Archivio di Stato di Enna inaugura la rubrica “100 anni da ennese – Una Provincia da riscoprire attraverso i documenti dell’Archivio di Stato”, un progetto dedicato alla memoria, all’identità e alla storia dell’entroterra ennese.

A distanza di cento anni, l’Archivio di Stato di Enna apre un racconto fatto di documenti, voci, tracce: un viaggio nella memoria per scoprire come si costruisce nel tempo una comunità. Identità ricche di tradizioni diverse, unite da radici comuni e da un patrimonio culturale che attraversa i secoli.

L’iniziativa vuole coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e comunità dei 20 comuni del territorio, invitati a condividere ricordi, aneddoti, luoghi del cuore, storie familiari o vicende legate alla provincia ennese, e saranno raccontate attraverso le carte d’Archivio.

“Ogni post un frammento di memoria. Ogni documento una nuova prospettiva.” comunica il direttore dell’Archivio di Enna Giuliana Maria Ferrara.

Chi desidera contribuire può scrivere all’indirizzo: as-en@cultura.gov.it indicando nell’oggetto della mail “100 anni da ennese”.