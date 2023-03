1° Trofeo dell’Etna: vince il centuripino Lucio Naselli

È il centuripino Lucio Naselli della Scuderia Catania Corse ad aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo dell’Etna, che premia i piloti e i team sportivi protagonisti del trittico di Cronoscalate dell’Etna: la Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, la Cronoscalata Catania-Etna e la Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzano.

“Sono contentissimo e ringrazio tutto il mio team, la mia famiglia, la mia ragazza, il mio sponsor e la mia scuderia, Catania Corse, che mi supportano e mi permettono di partecipare a tutte le gare – ha detto un emozionato Lucio Naselli -. Il prossimo impegno sarà la Linguaglossa-Piano Provenzano ad aprile. Speriamo di iniziare bene come l’anno scorso”.

Secondo e terzo piazzamento per altri due piloti della Scuderia Catania Corse, Daniele Leonardi e Pietro Ragusa.

Ieri mattina all’Hotel Nettuno di Catania si è svolta la cerimonia di premiazione, organizzata dall’Automobile Club di Catania e dall’Automobile Club di Acireale, rappresentate rispettivamente dal presidente Maurizio Magnano di San Lio e dal vicepresidente Giuseppe Trovato.

“Una bella mattinata di festa per l’automobilismo della provincia di Catania – ha detto Magnano di San Lio –. L’Automobile Club di Catania è sempre sensibile a questo tipo di attività sportivo. Siamo prossimi all’organizzazione dei 100 anni di quella che è il nostro fiore all’occhiello, la Catania-Etna. Oggi chiederò lo sforzo di tutti proprio per far sì che si abbia da parte di tutto l’Automobile Club di Catania e da parte di tutti gli automobilisti sportivi catanesi il giusto riconoscimento – conclude – per una competizione storica dell’automobilismo siciliano e non solo”.

Al Trofeo dell’Etna, che comprende alcune tra le gare più suggestive del circuito etneo, sono ammessi gli sportivi che prendono parte ad almeno due delle tre gare previste.

“Il Trofeo dell’Etna nasce da un’idea del gruppo operativo che organizza la Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, la Cronoscalata Catania-Etna e la Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzano – ha spiegato Giuseppe Trovato –. Volevamo fare una sintesi e raggiungere un duplice obiettivo: valorizzare tutto il mondo dell’automobilismo della provincia di Catania, ma anche l’intero territorio etneo che ha storicamente una vocazione di motorismo attivo”.

Ieri mattina erano presenti, oltre agli sportivi, il sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, il delegato Ac Sport Sicilia Daniele Settimo, e i delegati Ac di Catania e di Acireale, Roberto Zappulla e Paolo Currò.

“Sono veramente felice di questa bellissima iniziativa e di questa unione tra Ac Catania e Acireale – ha detto Daniele Settimo – perché ho sempre detto che da soli non si va da nessuna parte. La Sicilia occupa un ruolo importante a livello nazionale sia per numero di gare che per numero di tesserati all’Ac Sport. Siamo tra le prime regioni d’Italia e questo per me è motivo di orgoglio. Abbiamo solo una gara che non ha una titolazione, la Catania Etna e tutti abbiamo l’obbligo e il dovere di collaborare affinché torni ad occupare il posto che aveva. La Catania Etna, la ricordo da bambino, portava migliaia e migliaia di appassionati su quel percorso. Spero che dal prossimo anno – ha concluso il delegato Ac Sport Sicilia – con l’impegno di tutti, torni al vertice nazionale”.

Premiati anche i piloti che si sono distinti negli assoluti di specialità: velocità circuito, velocità salita, auto storiche salita/rally e slalom. Altre due targhe, infine, sono state consegnate al campione italiano Tvm Sud, Orazio Maccarrone, e al campione italiano assoluto di slalom, Michele Puglisi, entrambi della Scuderia Giarre Corse.